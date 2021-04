Bürger findet offenen Tresor auf einem Feld

Nachdem ein Bürger am Ostersonntag einen offenen Tresor auf einem Feld bei Hornburg gefunden hatte, konnte die Polizei ermitteln, wem der Tresor gehört. In dem Tresor habe sie nämlich Dokumente gefunden, die Rückschlüsse auf den Eigentümer zugelassen hätte.

Bei den weiteren Ermittlungen, so die Polizei, habe sich auch herausgestellt, dass der Tresor zu einem Gebäudekomplex an der Straße Vor dem Dammtor in Hornburg gehört. In dieses Gebäudeensemble sei eingebrochen worden. Spezialisten der Polizeiinspektion hätten die Spurensuche und die weiteren Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

red