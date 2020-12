Heiligabend-Gottesdienst in Autos auf der Kaiserpfalz Werla

So ein Weihnachtsfest hat es noch nie gegeben. Wegen der Pandemie fallen in vielen Kirchen die Gottesdienste und Andachten aus. Weihnachtsmärkte konnten nicht stattfinden. Kontaktbeschränkungen – auch wenn sie ein wenig gelockert sind – treffen viele Familien zum Fest mitten ins Herz. Machen wir also das Beste daraus.

Auf Werla findet ein Weihnachtsgottesdienst statt – für 70 Fahrzeuge

Ein Auto-Gottesdienst findet am Heiligen Abend auf dem Gelände der ehemaligen Kaiserpfalz Werla statt. Pfarrer Frank Ahlgrim erzählt, dass für 70 Fahrzeuge Platz sei. Ehrenamtliche wiesen den Autofahrern den Weg zur Aufstellfläche.

„Dort werden die Autos vor einem Sattelschlepper stehen, auf dem eine Bühne mit Altar aufgebaut sein wird“, berichtet Ahlgrim. Die Tonübertragung erfolge über Lautsprecher. „Ein Transmitter, der den Gottesdienst in die Autoradios überspielt hätte, wäre zu teuer geworden“, sagt der Pfarrer.

Der Gottesdienst unter dem Motto „Kannste Knicken“ werde mit Videokamera aufgezeichnet und könne daher auch über die große dort aufgebaute Leinwand verfolgt werden. Die Orgel spielt Petra Schoenawa. Von 17.30 Uhr an könne auf die Werla gefahren werden. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr.

Hajo Palm weiß, wie die Feuerzangenbowle gelingt

Wer dann nach Hause kommt und sich an all die Köstlichkeiten erinnert, die er sonst auf dem Weihnachtsmarkt genossen hätte, ist in diesem Jahr weitgehend auf sich selbst angewiesen. „Das kann man aber alles hingekommen“, sagt Hajo Palm, der auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt seit vielen Jahren die beliebte Feuerzangenbowle anbietet.

Wer sich dazu entscheidet, eine Feuerzangenbowle selbst zu machen, dem rät Hajo zu „äußerster Vorsicht“ im Umgang mit der hochprozentigen Spirituose. Das Wichtigste vorab: „Niemals den 54-prozentigen Rum aus der Flasche auf den Zuckerhut gießen, weil die Flamme in die Flasche schlagen und den ganzen Rum entzünden könnte!“ Das könnte Notarzt und Feuerwehr auf den Plan rufen. Auch das Tischtuch sollte möglichst nicht brennbar sein.

Und so geht's:

So aber funktioniert es: zwei Liter leichten, trockenen Tafelwein und einen Schuss Orangensaft in einem Topf erhitzen. Einen Spritzer Zitrone, Zimt und Nelken hinzugeben. Die Feuerzange mit dem Zuckerhut über den Topf legen. Zuckerhut mit etwas erwärmten Rum beträufeln. Wenig Rum in eine Kelle geben, mit einem langen Streichholz anzünden und brennend über den Zuckerhut gießen. Den restlichen Rum zunächst in die Kelle gießen, dann über den brennenden Zuckerhut laufen lassen. Für die zwei Liter Wein im Topf wird eine halbe Flasche Rum gebraucht.

Susanne Röder verrät, wie gebrannte Mandeln auch Zuhause wie auf dem Weihnachtsmarkt schmecken

Wer sonst über den Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel gebummelt ist, kam sicher auch an den gebrannten Mandeln nicht vorbei. Michael Heimbs, der in Wolfenbüttel eine Beraterfirma betreibt, hat in der Adventszeit einen virtuellen Adventskalender veranstaltet. Jeden Tag wurde ein Türchen geöffnet und hinter jedem Türchen verbargen sich Weihnachtsgeschichten, die vorgelesen wurden, oder Musik. Susanne Röder vom Gourmetmarkt Röber erzählte in der Folge vom 7. Dezember, wie man gebrannte Mandeln in der eigenen Küche leicht selbst herstellen kann.

Erforderlich dafür sind eine Pfanne, eine Kochplatte, 200 Gramm Zucker (entspricht zwei Kaffeetassen voll Zucker), ein bisschen Vanillezucker, ein halber Teelöffel Zimt, eine Prise Salz und 100 Milliliter Wasser. Diese Zutaten auf der Pfanne verrühren und erhitzen. So lange aufkochen, bis der Zucker sich gelöst hat.

Nun 200 Gramm Mandeln in die Pfanne geben. Bei mittlerer Hitze rühren, bis der Zucker verdampft. Der Zucker karamelisiert, die Mandeln fangen an zu glänzen. Die gesamte Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech schütten. „Die Masse nicht mit einem Löffel probieren. Der Zucker wird 360 Grad heiß“, warnt Susanne Röder und warnt vor der Verbrennungsgefahr. „Die Mandeln schmecken wie auf dem Weihnachtsmarkt“, meint sie und nascht schon mal eine abgekühlte Mandel.

Bratwürste wie auf dem Weihnachtsmarkt? Silvana Preuße kennt das Geheimnis

Viele Bürger in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel haben sich in diesem Jahr aber auch dazu entschieden, im Garten zu grillen. Denn: Die Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt hat es schließlich auch nicht gegeben. Wer könnte bessere Grilltipps geben als Silvana Preuße? „Wichtig ist, dass die Bratwürste immer gedreht und verschoben werden. Nicht liegen lassen. Dann bekommen sie schwarze Stellen und die sind auch noch krebserregend“, sagt Silvana Preuße.

Sie empfiehlt, Thüringer Bratwürste auf einem Gasgrill zu bereiten. „Auf dem Holzkohlegrill schmeckt es zwar noch aromatischer, aber diese Art zu grillen ist auch schwerer zu handhaben“, meint Silvana Preuße. Sehr lecker und empfehlenswert seien auch Schinkenkrakauer, die am besten nur im Wasserbad gemacht werden sollten. Und noch ein Tipp: „Bloß keine Käsekrakauer auf dem Grill machen. Das spritzt, der Käse läuft aus und zum Schluss kann man den Grill bis Sivester putzen, so brennt sich das ein.“

Wolfgang Wesche rät, wie man Äpfel brät

Besonders beliebt in der Advents- und Weihnachtszeit sind Bratäpfel mit Vanillesoße. Wolfgang Wesche, der in Hornburg die Gaststätte Ruckshof (im Moment natürlich nicht) betreibt, hat Rezepte parat. Er empfiehlt einen festen, saftigen Apel zu nehmen – nicht zu süß und nicht zu sauer. „Waschen und den Stiel herausdrehen. Zum Auflegen auf das Blech muss der Apfel eine gerade Fläche haben“, sagt Wesche.

Dann müsse der Bratapfel ausgehöhlt werden: „Eine schöne Bratapfelhülle ist etwa einen Zentimeter dick.“ Die Apfelkappe bei Seite legen. Als Füllung eigneten sich in Wasser eingelegte Rosinen oder Korinthen. Diese getrockneten Früchte könnten aber auch vorher in Rum oder Portwein eingelegt werden. Die Früchte können mit gehackten und gerösteten Mandeln und mit Marzipan gemischt werden. „Wie man es mag“, sagt der Koch.

Sind die Äpfel gefüllt, kann die Apfelkappe wieder aufgesetzt werden. Den Elektro-Ofen auf 120 Grad Celsius einstellen und bei Ober- und Unterhitze 40 Minuten schmoren lassen. „Zum Bratapfel passt eine schöne Vanillesoße oder auch eine Weinschaumsoße“, meint Wesche. In alten Kochbüchern habe er mal nachgelesen: „Bratäpfel waren schon vor 600 Jahren bekannt. Lange Zeit war diese Süßigkeit im Winter etwas ganz Besonderes. Denn ein armer Mann konnte sich damals einen so schönen Apfel gar nicht leisten.“