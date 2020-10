21 Tagesordnungspunkte, zirka eine halbe Stunde Sitzungsdauer: Beschlossen wurde unter anderem der Nachtragshaushalt für das laufende Jahr und die Annahme der Resolution zur Zwischenlagerstandortsuche für den Asse-Atommüll.

Die Sitzung des Rates im Dorfgemeinschaftshaus fand ganz im Vorzeichen des am Mittwoch beschlossenen Lockdowns statt. Die Tische der Ratsmitglieder standen in gebührendem Abstand auseinander, Pressevertreter nahmen auf der Tribüne Platz.

Nur einstimmige Entscheidungen gefällt

Alle Tagesordnungspunkte wurden einstimmig und ganz ohne die üblichen Wortmeldungen und Aussprachen verabschiedet. Andreas Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla, richtete einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit: „Ich möchte sie alle herzlich bitten, die Infektionsketten zu unterbrechen“, sagte er. Er habe, erklärte er in der Sitzung, den Landkreis gebeten, die Allgemeinverfügung für Hornburg zu ergänzen. So solle es vor der Clemens-Schule eine Maskenpflicht von 8 bis 13 Uhr geben sowie im Umfeld der Marktstraße von 8 bis 20 Uhr.

Was gab es nun in der Sitzung zu beschließen? Da war zunächst die Beteiligung der Gemeinde an der Beteiligung an der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH. Sie soll die bestehenden Lücken in der Breitbandversorgung im Landkreis schließen.

Dennis Meyer wurde als stellvertretender Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Hornburg ernannt und Sven Wehle erneut als Ortsbrandmeister der Feuerwehr Wehre. Beide Ernennungen nahm Memmert im Anschluss an die Ratssitzung in einem separaten Raum des Dorfgemeinschaftshauses vor.

Die Alte Turnhalle in Hornburg soll saniert werden

Schließlich Finanzentscheidungen: So solle die Alte Turnhalle in Hornburg saniert werden. Von den 1,2 Millionen Euro Sanierungskosten erhofft sich die Verwaltung eine Förderquote von 90 Prozent. Den Eigenanteil will sie auf drei Haushaltsjahre verteilen.

Positives gab es von der Haushaltsentwicklung zu vermelden. So verbessere sich der Ergebnishaushalt um etwas mehr als 1,3 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Planung und werde nunmehr mit einem Überschuss von etwas über 628.000 Euro abschließen.

Der Finanzhaushalt werde mit einem Überschuss von knapp 270.000 Euro abschließen. Auch hier habe es eine Verbesserung von rund 1,3 Millionen Euro gegeben, berichtete Memmert.

Rat schließt sich der Asse-Resolution an

Eine Bedarfszuweisung, Gewerbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerausgleichszahlungen sowie verringerte Personalkosten hätten zu diesem positiven Ergebnis beigetragen. Auch der Haushalt wurde einstimmig und ohne Aussprache beschlossen. Ebenso schloss sich der Rat der Resolution der Samtgemeinde Elm-Asse zur Rückholung des Atommülls aus der Asse an. Dieser Resolution hatte einige Tage zuvor auch schon der Samtgemeinderat Oderwald zugestimmt.