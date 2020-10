Heininger Rat beruft Bürgermeister Marc Mechsner ab

Marc Mechsner ist nicht mehr Bürgermeister der Gemeinde Heiningen. Am Mittwochabend haben die Mitglieder des Heininger Rates Mechsner („Wir sind Heiningen“, Wählerinitiative) abberufen. Das bestätigte Samtgemeindebürgermeister Marc Lohmann (parteilos), der auch bei der Sitzung anwesend war, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Alles sei „ordnungsgemäß gelaufen“, berichtet Lohmann. „Herr Mechsner wurde mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit abberufen“, so der Verwaltungschef. Sieben der neun Ratsmitglieder (Marc Mechsner eingeschlossen) seien anwesend gewesen. Sechs hätten für die Abberufung gestimmt. Mechsner ist somit mit sofortiger Wirkung kein Bürgermeister mehr, sein Ratsmandat behält er aber.

Stellvertreter stellt Antrag auf Abberufung

Zu Beginn der Sitzung habe Mechsner laut Lohmann ein Statement verlesen. Im Anschluss habe er den Sitzungsraum im Heininger Dorfgemeinschaftshaus verlassen und sei zum Zeitpunkt der Wahl nicht zugegen gewesen.

Mechsners Stellvertreter im Amt, Rolf Naue (CDU), hatte im September einen entsprechenden Antrag eingereicht. Schwere Differenzen soll es mit dem Bürgermeister gegeben haben. Über zerstörtes Vertrauen, hatte Rolf Naue bereits Anfang diesen Jahres mit unserer Zeitung gesprochen.

Im Februar legte Mehrheit im Rat Mandat nieder

Der Abberufung waren monatelange Querelen vorausgegangen. Im Februar hatten sechs von neun Ratsmitgliedern verkündet, ihre Mandate niederlegen zu wollen, um den Rat beschlussunfähig zu machen. Sie wollten damit den Weg für Neuwahlen frei machen. Doch im Mai wurde festgestellt, dass die Rücktritte der Heininger Ratsmitglieder unwirksam waren.

Neuwahl findet kurzfristig statt

Sowohl die Kommunalaufsicht als auch das Innenministerium hatten laut Lohmann festgestellt, dass die „Verzichtserklärungen“ der Ratsmitglieder nicht wirksam seien. Die Mitglieder blieben somit weiter im Rat und Mechsner Bürgermeister. Am 16. September dann stellte Naue den Antrag auf Abberufung.

Wie geht es in Heiningen nun weiter? „Es wird kurzfristig eine Wahl geben“, berichtet Samtgemeindebürgermeister Lohmann. Der Termin steht schon fest: Am Freitag, 9. Oktober, tritt der Heininger Rat erneut um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 2a, zusammen und wird unter an anderem einen neuen Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin wählen.