Die Taten ereigneten sich an der Leo-von-Klenze-Straße in Schladen.

Schladen. In der Nacht zu Sonntag schlugen die Täter zu. Die Polizei Schladen ermittelt und sucht Zeugen.

Täter zerkratzen Lack an fünf Autos in Schladen

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag,

30. November, 20 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 10 Uhr, den Lack von fünf Autos zerkratzt, die an der Leo-von-Klenze-Straße in Schladen parkten. Betroffen waren jeweils die Beifahrerseiten eines Seat, Daewoo, VW, Hyundai sowie Ford. Der entstandene Gesamtschaden wird laut Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Schladen: (05335) 92960.