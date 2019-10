Ortsbegehungen in Denkte und Wittmar

Große Ortsbegehungen standen am Wochenende in den Gemeinden Wittmar und Denkte auf der Agenda. Mit dabei war Volker Warnecke vom Planungsbüro. „Die Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplanes soll zur Erhaltung und Gestaltung des ländlichen Charakters und der Verbesserung der Lebensqualität in den...