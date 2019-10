Cramme. Die Ballen waren nach Polizeiangaben auf einem Gelände an der Flöther Straße in Cramme gelagert. Zeugen werden gesucht.

Unbekannte schneiden in Cramme Heuballen auf

Bislang nicht ermittelte Täter haben laut Polizei zwischen Freitag, 20. September, und Montag, 7. Oktober, die Folie von an der Flöther Straße in Cramme gelagerten Heurundballen zerschnitten. Sachschaden in Höhe von zirka 540 Euro sei entstanden.

Hinweise: (05331) 9330.