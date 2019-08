Unbekannte haben eine Seitenscheibe eines zum Parken in der Straße Am Weinberg in Schladen abgestellten Transporters eingeschlagen. Laut Polizei kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag, 18 bis 7 Uhr zu der Tat.

Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter dann sämtliches hierin aufbewahrtes Werkzeug. Bei dem Werkzeug handelt es sich um einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, ein Laptop sowie um Messgeräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise an die Polizei: (05331) 9330.