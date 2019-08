Hornburg – Einbrecher bereiten Fertigmahlzeiten „vor Ort“ zu

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Sonntag,

25. August, 18 Uhr, und Montag,

26. August, 11.20 Uhr, auf einem Gartengrundstück am Hopfenweg in Hornburg eine Laube, einen Schuppen und einen dort abgestellten Wohnwagen aufgehebelt. Offensichtlich waren der oder die Täter hungrig, sie bereiteten sich vorgefundene Fertigmahlzeiten auf einem Herd zu und verspeisten sie noch vor Ort, so der Polizeibericht.

Zudem seien vier Packungen Tabak entwendet worden. Zur entstandenen Schadenshöhe könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.