Schladen. Die Einbrüche ereigneten sich im Kleingartenverein Sandkamp an der Neuen Dorfstraße in Schladen.

Täter dringen in acht Gartenlauben in Schladen ein

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Sonntag, 28. Juli, 18 Uhr, und Montag, 29. Juli, 9 Uhr, nach Aufbrechen von Türen oder Fenstern in acht Gartenlauben des Kleingartenvereins Sandkamp an der Neuen Dorfstraße in Schladen eingedrungen. Aus den Lauben wurden verschiedene Gartengeräte sowie Alkoholika und Leergut entwendet, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Der entstandene Schaden werde auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.