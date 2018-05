Blutspende-Termin des DRK Börßum

Börßum Der nächste Blutspende-Termin in Börßum findet am Freitag, 4. Mai, statt. Die Blutspender werden von 14.30 bis 19 Uhr in der Oderwaldhalle, Blockshorenberg 2, erwartet. Anschließend erwartet sie zur Stärkung ein Imbiss mit Getränken. Die Spender mögen ihren Ausweis mitbringen.