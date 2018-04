„Viva la Musica“ – Ensemble Classic Brass spielt in Hornburg

Das Blechbläserensemble Classic Brass gastiert am Freitag, 4. Mai, mit dem Konzertprogramm „Viva la Musica“ ab 19.30 Uhr in der evangelischen Marienkirche, Pfarrhofstraße 1, in Hornburg. Die Musiker kommen zum bereits achten Mal nach Hornburg. Vom Dresdner Trompeter...