Ready for Departure

Endlich ist es soweit! Endlich fliege ich am Wochenende nach Kalifornien, USA, um meine Gastfamilie zu besuchen. Als ich den Flug gebucht habe, schien es noch Monate hin. Banges Hoffen und Daumendrücken, dass nun auch wirklich nichts dazwischen kommt: kein positiver Corona-Test, kein Lockdown, keine erneute Infektionswelle. Es sieht gut aus – dreimal auf den Tisch klopfen. Ich freue mich, war ich schließlich schon seit Jahren nicht mehr in einem anderen Land – der Pandemie wegen. Die Urlaubsvorbereitungen sind stressig. Man kennt’s. Aber ab Samstag dürfte der ganze Stress passé sein. Dann heißt es: am Pool relaxen, kalte Getränke bei Starbucks genießen, sich zwischen Pizza, Burger oder Tacos entscheiden. Halt endlich wieder so richtig amerikanisch leben! Ich muss nur daran denken, dass ich noch Platz im Magen für weitere Eisgeschichten lasse.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;dfmjof/xpmggAgvolfnfejfo/ef#?dfmjof/xpmggAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de