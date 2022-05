Brauchen wir mehr Plätze?

Es gibt Fragen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe, weil sie für mich keine Bedeutung haben, -- aber durchaus für andere Mitbürger. Eine derartige Frage ist die Frage nach Motorrad-Parkplätzen in der Wolfenbütteler Innenstadt. Ich selbst bin nie wieder Motorrad gefahren, nachdem ich mich auf Korfu mit einem Krad in einer zu schnell angefahrenen Kurve samt Maschine hingelegt hatte. Deshalb habe ich in Wolfenbüttel, aber auch in anderen Städten, nie nach Motorrad-Parkplätzen suchen müssen, da ich keine Maschine besitze. Aber ich halte die Frage durchaus für untersuchenswert: Braucht Wolfenbüttel weitere Motorrad-Parkplätze? Sie müssen ja nicht unbedingt auf dem Schlossplatz sein. Mein Alternativvorschlag: Vor einigen Tagen war der Platz vor der Landesmusikakademie/Jugendgästehaus mit Motorrädern vollgestellt. Da waren viele tolle Maschinen dabei. Auf diesem Parkplatz könnten durchaus weitere Motorrad-Parkplätze ausgewiesen werden. Und von dort kann man bequem alle Orte in der Stadt zu Fuß erreichen, – auch die Sehenswürdigkeiten!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de