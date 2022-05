Besser als Netflix

Stellen Sie sich mal in Ihren Garten und sind ganz ruhig. Hören Sie das auch? Dieses Vogelgezwitscher? Einfach nur herrlich! Nicht nur auf meinem Balkon geben die verschiedensten Vogelarten, die rundherum in großen Bäumen sitzen, ein Zwitscher-Konzert vom Feinsten. Auch bei meinem Hunde-Spaziergang mit meiner Labrador-Hündin Miley in der Abendsonne präsentieren sich die Vögel. Mal laut, mal leise, mal sehr melodisch, mal wild durcheinander. Einfach herrlich, diese Natur! Wenn dann auch noch die Felder, Wiesen, Wälder und der weite Blick in die Ferne in die schönsten Farben der Abendsonne eintauchen, ist die Szenerie perfekt und viel schöner als irgendwelche Filme und Serien auf Netflix und Co. Einmal durchatmen und den Moment genießen. Wir können dankbar sein für unsere wunderschöne Natur!

