Am Dienstag hat mein Kollege Lukas Dörfler an dieser Stelle geschrieben, wie sehr er sich über ein Lob für seine Kolumne an dieser Stelle gefreut hat. Das Kompliment habe ihn so beflügelt, dass er motiviert und mit einem Lächeln in den Tag gestartet sei. Genau das ist das Resonanzprinzip. Meine Großmutter pflegte schon zu mir zu sagen: „Wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch wieder heraus.“ Recht hat sie gehabt. Ein Lob macht uns glücklich, ein Tadel hinterlässt uns meist geknickt. Einst hatte ich einen Lehrer, den ich im Rahmen meiner journalistischen Ausbildung in Hamburg kennen lernen durfte. Er hatte eine so sympathische Art und Weise unsere Texte zu kritisieren, dass wir Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer seine Kritiken regelrecht liebten. Sein Trick: Er sagte nie etwas Negatives über die Texte, sondern hob immer hervor, was noch verbessert werden könnte.

