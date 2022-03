Vogelstimmen leicht erkennen

Meine Kenntnisse über die Vogelstimmen werden sich bestimmt schon in kurzer Zeit wesentlich verbessern. Ich habe nämlich von unseren Leserinnen und Lesern Post bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. So hat mir Heidrun Koneffke aus Wolfenbüttel eine Vogelstimmen-App mit dem Titel Birdnet von der Technischen Universität Chemnitz empfohlen. Heidrun Koneffke schreibt: „Ganz einfach zu bedienen: Vogel singt, Handy hinhalten. Und schon wird Ihnen angezeigt, um welchen Vogel es sich handelt und viel Wissenswertes obendrein. Kostenlos. Vielleicht probieren Sie es mal?“ Na klar! Was soll ich sagen? Toll! Jetzt weiß ich, welche Vögel im Nest über unserem Küchenfenster jeden Morgen Remmidemmi machen. Es sind Haussperlinge! Spatzen! Dr. Diethelm Krause-Hotopp lud mich spontan zu einer Vogelstimmenwanderung am 8. Mai am Elmrand ein. Mal sehen, was ich bis dahin mit der App schon gelernt habe!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de