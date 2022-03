Tanken zum Sonderpreis

Durch einen technischen Defekt in der Anzeigetafel gab es jetzt in Halchter auch eine vergleichbare Aktion.

Fast kilometerlange Autoschlangen und telefonische Hinweise von Freunden und Bekannten: Vor einigen Tagen fühlte ich mich an die Aktionen eines Radiosenders erinnert, der vor einigen Jahren morgens jeweils ankündigte, wo es für eine Stunde Benzin zum Sonderpreis von einem Euro gab. Durch einen technischen Defekt in der Anzeigetafel gab es jetzt in Halchter auch eine vergleichbare Aktion mit fast kilometerlangen Autoschlangen vor der Tankstelle an der Harzburger Straße, die in Zeiten von Benzin und Diesel für über 2 Euro Kraftstoff für 1,50 Euro je Liter anbot. Mein Pech war nur, dass mein Autotank zu dem Zeitpunkt noch gut gefüllt war.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de