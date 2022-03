Das Geheimnis der lila Kuh

Am Wochenende soll das Wetter eigentlich ganz schön werden. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn es Samstagmittag regnet, denn dann könnte ich es mir vor dem Computer so richtig bequem machen und die spannenden Vorträge aus der Abteilung Wolfenbüttel des Landesarchivs beim „Tag der Archive“ mitverfolgen. Um in die richtige Stimmung zu kommen, würde ich mir auch noch eine Schokolade von der Firma mit der lila Kuh gönnen, denn um das Geheimnis der Erfindung der lila Kuh geht es kurioserweise auch beim Tag der Archive. Und dabei spielt eine ehemalige Wolfenbütteler Schokoladenfabrik eine wichtige Rolle. Eine Antwort, wo die lila Kuh wirklich erfunden wurde, in Wolfenbüttel oder in der Schweiz, gibt es hoffentlich am Samstag, 5. März, beim Tag der Archive, der dieses Jahr – allerdings nur digital – unter dem Motto „Fakten, Geschichten, Kurioses aus dem Landesarchiv“ stattfindet.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de