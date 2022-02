Vitamin D getankt

Als ich Mittwochmorgen mein Haus verließ, da sah ich noch dunkle Regenwolken über Wolfenbüttel. Dennoch wählte ich nicht mein Auto, sondern mutig mein Fahrrad, um von Halchter in die Innenstadt zu kommen. Ich und zahlreiche andere Wolfenbütteler wurden später mit Sonnenstrahlen belohnt. Am Rathaus genossen einige Spaziergänger nach ihrem Wochenmarktbesuch die Sonne. Einen Passanten hörte ich sogar den Schlager der Gruppe Wind trällern: „Lass die Sonne in dein Herz. Schick die Sehnsucht himmelwärts.“ Auch am Stadtgraben saßen auf den Bänken zahlreiche Wolfenbütteler und tankten die Sonnenstrahlen. Zumindest am Mittwoch konnte man so bei zehn Stunden Sonne auf die Sonnen-Vitamin D-Tabletten verzichten...

