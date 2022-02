Ich war vor zwei Wochen, als die Olympischen Spiele in China eröffnet wurden, mit nicht gerade großen Erwartungen an die Sportler aus Deutschland gestartet. Aber ich muss sagen: Die deutschen Olympia-Teilnehmer haben mich nicht nur positiv überrascht. Sie haben nicht nur für einige wenige, sondern – für mich erstaunlich – für viele überraschende Erfolge gesorgt, was sich auch in der Medaillenbilanz mit 12 Gold-, 10 Silber- und 5 Bronzemedaillen widerspiegelt. Nur die Eishockey-Nationalmannschaft, die mir vier Jahre zuvor noch eine schlaflose Nacht bei ihrem Endspiel gegen Russland beschert hatte, hat mich enttäuscht. Ansonsten Hut ab vor der Wintersportnation Deutschland. Ich hoffe nur, dass sich die anderen deutschen Sportlern an diesen Erfolgen orientieren können und bei den anstehenden Europa- und Weltmeisterschaften zum Beispiel in der Leichtathletik und im Fußball für ähnliche Überraschungen sorgen.

