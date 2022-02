Hauptsache, es ist da...

Wer den Schnee liebt, aber Minusgrade hasst, wird Zufriedenheit wohl nicht erreichen. So ist es bei unserer Hundedame. Sie empfindet das Klingeln des Paketboten als Zumutung, die sie in Richtung Tür bellend formuliert, sie liebt aber Pakete. Insbesondere die, in denen ihr – auf ein paar Zipperlein abgestimmtes – Futter den Haushalt erreicht. Liegt der Karton endlich im Flur, wird die Podenco-Mischlingsdame zur Hütehündin. Die schwere Papp-Box wird beschnüffelt, sie wird umkreist, zuweilen wird darauf Platz genommen. Aus den Augen wird das Paket jedenfalls nicht gelassen. Ist der Inhalt dann in den Schrank gepackt, ist’s Hüten vorbei. Logo, fürs Anrichten sorgt ja das Personal...

