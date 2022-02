Vorfreude in der Fensterbank

Seit Mariae Lichtmess am Mittwoch ist die Weihnachtszeit nun endgültig beendet. Spätestens jetzt ist das Wohnzimmer wieder weihnachtsbaum- und der Teppichboden nadelfrei. Der 2. Februar ist der Beginn des Ackerjahres, denn jetzt, wenn die Tage wieder länger werden, geht es auch mit der Feldarbeit wieder los. Als ungeduldige Gartenfreundin blättere ich längst im Internet und halte Ausschau nach Saatgut, das ich auf der Fensterbank schon mal vorziehen könnte. In Frage kommen Tomaten, Paprika, Chili und Auberginen. Ich habe mich schon entschieden, welche Pflanzen ich vorziehen möchte: auf jeden Fall zuckersüße, knallrote Cocktailtomaten zum Naschen. Nicht fehlen dürfen die Samen der Tomate Harzfeuer. Dann nehme ich noch Basilikum, das italienische Küchenkraut, das gleich Sonne in die Herzen zaubert und Sehnsucht nach dem nächsten Sommerurlaub in Italien weckt. Vielleicht fahren wir mal wieder nach Montelabbate, Hornburgs italienische Partnerstadt, mit Ausflug nach Rimini an die Adriaküste? Sind Tomaten und Basilikum erst einmal pflückreif, fehlt nur noch ein leckeres Olivenöl und schon ist der Sommersalat perfekt. Aber das dauert noch!

