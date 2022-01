Wir haben ein neues Vogelhäuschen im Garten. Es hat seitliche Futteröffnungen und eine Futterschale an der Unterseite. Seitdem es gut geschützt in unserem großen Vogelbeerbaum hängt, den die Vögel im Spätherbst komplett leergeputzt haben, kommen die gefiederten Futtergäste wieder täglich in unseren kleinen Garten. Meisen und sogar Rotkehlchen haben wir schon gesichtet. Besonders gut kommen auch die fetthaltigen Meisenknödel an. Es mutet schon halsbrecherisch an, wenn die Meisen mitunter kopfüber an den Knödeln hängen und nach Herzenslust picken. Die Spatzen haben unsere kleine Oase natürlich auch schon entdeckt. Frech wie sie sind, kommen sie gleich in einer ganzen Schar an. Wir haben genug Futter. Hauptsache, es schmeckt!

