Ich träum mich dann mal weg

Ein Blick aus dem Fenster sagt mehr als tausend Worte, mehr als die Nachrichtensprecherin in der Wettervorhersage und mehr als die Wetter-App auf meinem Handy. Der Himmel ist grau, die Bäume sind kahl und die Temperatur mit 5 Grad eher nicht zu einem Spaziergang einladend. Was hilft? Lieblingsmusik anstellen, mitsingen, tanzen. Oder: Tuschkasten und Malblock rausholen, einfach losmalen, etwas Abstraktes und hinterher interpretieren lassen, was es denn wohl sein könnte. Oder: eines der Bücher lesen, die unter dem Weihnachtsbaum lagen und nun schon im Regal stehen. Ich schaue wieder aus dem Fenster. Da fällt mein Blick auf kleine grüne Spitzen, die im Gartenbeet aus der Erde lugen. Das können ja nur unsere Hyazinthen sein. Ich denke an ihre wunderbaren Blüten, ihren intensiven Duft und an den Süden, wo sie beheimatet sind. Und dann träum ich mich mal weg.

