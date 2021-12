Wer bekommt welche Karte?

Neulich habe ich nach Weihnachtskarten in einer Schublade gesucht. Man muss sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, recht bald zur sprichwörtlichen Feder zu greifen, um die Weihnachtsgrüße postalisch auf den Weg zu bringen. Mir fielen auch gleich ein paar Motivkarten in die Hände. Da schoss mir in den Sinn, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wer welches Weihnachtskartenmotiv im vergangenen Jahr erhalten hatte. Ich weiß noch genau, dass es mir vor einem Jahr eine Liste angefertigt hatte, wer welche Karte bekommen hatte. Aber wo ist jetzt bloß diese Liste wieder abgeblieben? Vor einem Jahr hatte ich genau dasselbe Problem. Auch damals sollte niemand dasselbe Weihnachtskartenmotiv erhalten wie im Vorjahr. Da die Liste jetzt definitiv weg ist, werde ich genau das machen, was ich vor einem Jahr auch gemacht habe. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich damals neue Karten gekauft. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg zum Papierwarengeschäft!

