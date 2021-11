Im Schein der ersten Kerze

Was für ein Bilderbuchwetter am 1. Advent in Wolfenbüttel!

Ein 1. Advent mit Bilderbuchwetter: Die Sonne scheint von einem strahlend blauen Himmel. Es ist frostig. In den Morgenstunden hat sich Raureif auf die Felder gelegt. In der Ferne äsen Rehe. Der Rotmilan zieht seine Kreise über der Werla. Ein Silberreiher schwingt sich an der Beberburg elegant in die Lüfte. Am Nachmittag nach einem wunderbaren Spaziergang gibt es eine Tasse herrlich duftenden Kaffee und ein kleines Stück Linzer Torte – im Lichterschein der ersten Adventskerze.

