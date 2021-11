Torten über die Spüle werfen

Heute schon eine Cranberry genascht? Eine Cashew-Nuss verspeist oder Espresso genossen? Nicht? Dann aber mal ab an den Küchentisch und nachsitzen. Der 23. November ist – offenbar ernsthaft – diesen drei Lebensmitteln gewidmet, zumindest in manchen Teilen der Welt. Das ist Ihnen nicht kurios genug? Dann haben Sie am 24. November die Möglichkeit, den Feier-dein-einzigartiges-Talent-Tag zu zelebrieren oder am 26. November den Über-der-Spüle-Essen-Tag mit einem Festmahl zu begehen. Wer es gesitteter mag, kann sich am 27. November dem Tag des Tortenwurfs widmen. Ich freue mich schon auf den 30. November. Dann lautet das Motto: Bleib-Zuhause-weil-es-Dir-gut-geht-Tag.

