Eine Ampel im eigenen Garten

Knalliges Rot-Pink: Rote Bete kann gekocht oder roh in Gerichten verwendet werden. Sogar die Blätter lassen sich zubereiten - als Salat, Pesto oder Blattgemüse. Doch Vorsicht: Rote Bete färbt stark, Handschuhe schützen die Haut beim Schneiden.

Was ernten Sie denn so in ihrem Garten?