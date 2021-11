Nordlichter und der Orion

Die Astronauten der internationalen Raumstation ISS haben im Oktober atemberaubende Aufnahmen von Polarlichtern gemacht. Im Zeitraffer wird sichtbar, wie der Sonnenwind auf das Magnetfeld der Erde trifft und Luftmoleküle zum Leuchten bringt. Das muss von der ISS aus gesehen ein wunderbarer Anblick gewesen sein. Ich selbst bin noch nie nach Tromsö geflogen, um die Nordlichter anschauen zu können. Aber ich habe ein Fotobuch geschenkt bekommen, in denen ich die Nordlichter betrachten kann. Und wenn wir genug im Fotobuch geblättert haben, gehen wir bei sternklarem Himmel in die Nacht hinaus und gucken uns das Sternenzelt an. Da lässt sich von 21 Uhr an der Orion entdecken, das wohl schönste Sternenbild am Winterhimmel. Es ist leicht an seinem Gürtel, den drei hellen Sternen in einer Reihe zu erkennen. Haben sie den Orion schon entdeckt?

