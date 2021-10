Libellen an der Oker

Neulich habe ich einen Film über die Oker gesehen. Wie sie sich durch den Harz und das Harzer Vorland in Richtung Braunschweig schlängelt. Wunderschön anzusehen. Wenn man es nicht kennen würde, könnte man glatt auf die Idee kommen, hier Urlaub zu machen. Auch ein Kameraschwenk aus der Vogelperspektive über Wolfenbüttel war zu sehen. Mit Blick nach Klein Venedig. Einfach zauberhaft. Von Wolfenbüttel hätte ich mir natürlich noch viel mehr Kameraeinstellungen entlang der Oker gewünscht. Wirklich bemerkenswert an dem Film ist aber die Welt der Insekten und Tiere, die sich im und am Wasser tummeln. Ich hätte nie gedacht, dass es hier so viele Blauflügel-Prachtlibellen gibt. Vielleicht siedeln sich diese Libellen, die auch Moorlandschaften lieben, dann auf dem neuen Niedermoor zwischen Hornburg und Seinstedt an. Wir berichten über dieses Projekt auf der dritten Seite unseres Wolfenbütteler Lokalteils. Viel Spaß beim Lesen.

