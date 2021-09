Wollen Sie noch oder haben Sie schon? Gewählt, meine ich. Meine Stimmen sind auf dem Weg. Briefwahl ist etwas Großartiges. Vor allem seitdem ich an den Wahlsonntagen für Sie berichten darf. Sind Sie auch so gespannt wie ich? Wahlen sind Hochzeiten der Demokratie und damit auch ein Fest für Journalistinnen und Journalisten. Wahltage atmen so eine ganz besondere Stimmung. Die Anspannung steigt, während stundenlang wenig bis nichts passiert und sich dann ein Feuerwerk entlädt. Um meinen Adrenalinpegel zu regulieren, putze ich vormittags meist noch die Fenster. Tut Not nach der Europawahl.

