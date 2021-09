Ewiger Sommer im Herzen

Verweile doch, Du bist so schön… ! Ach ja, würde doch dieses Urlaubsfeeling nie vergehen. Was bleibt? Sand im Turnschuh, Muscheln auf der Rückbank und vielleicht ein bisschen sonnengeküsster Teint. Doch jedes Jahr fragen wir uns wieder, wie wir es konservieren können. Diese Leichtigkeit, dieses Tänzeln. Wichtig ist es in jedem Fall, schon am frühen Morgen die Urlaubsmusik voll aufzudrehen. Ideal ist, wenn die Nachbarn auch gerade aus den Ferien zurück sind und selbst „Volare“ unter der Dusche schmettern. ;) Dann hilft immer wieder mein hier schon beschriebenes Geheimrezept: Statt Tageslotion einfach Sonnencreme auftragen – egal, ob es regnet oder schneit. Der Duft bringt Sie sicher kurz zurück. Und wenn Sie jetzt Zuhause und am Arbeitsplatz noch ein paar Urlaubsbilder und Souvenirs verteilen, bleibt das Gefühl vielleicht ein paar Alltagsmomente länger.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;nbsjb/ptcvshAgvolfnfejfo/ef#?nbsjb/ptcvshAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de