Ein Abend auf der Werla

Das war am Montag wohl der letzte trübe Tag. Am Dienstag soll die Sonne wieder richtig aufdrehen. Und: Es soll sogar bis zu 26 Grad Celsius warm werden. Das könnte auf den letzten Metern vor der saisonal bedingten Schließung der Freibäder noch mal richtig Badegäste in die Bäder bringen. Was werden Sie bei dem angekündigt schönen Wetter machen? Ich weiß es jetzt schon ganz genau. Ich werde nach Dienstschluss einen wunderschönen Sonnenuntergang auf der Kaiserpfalz Werla erleben. Darauf freue ich mich schon.

