Das ist die schönste Zeit

Lang ist er geplant, dieser Freundinnen-Urlaub. Umtost von verschiedenen Arbeitgebern und Lebensumständen war es nicht einfach, diese Woche nur für uns zu reservieren. Nun ist sie da, die langersehnte Auszeit. Und Sie können sich denken, was jetzt kommt: Die Pandemie hat in unsere Pläne natürlich ordentlich reingegrätscht. Alle aus verschiedenen Haushalten, die meisten Wunschziele ohne Quarantäne und Umstände nicht erreichbar, Sie kennen die Litanei. Aber um so näher die Tag rücken, umso mehr zählt nur Eines, dass wir ein paar Tage nur für uns haben. Ob in Sofia oder auf dem Sofa ist dabei egal.

