Jeden Tag eine neue Regel

Blicken Sie noch durch, was derzeit in der Pandemie für Regeln gelten? Ich muss zugeben: Ich verliere langsam den Überblick! Baumärkte sind nur für Gewerbekunden geöffnet, Gartencenter für jeden. Friseure und Buchläden dürfen öffnen, Restaurants sind immer noch dicht. Seit Samstag darf kein Terminshopping mehr angeboten werden – nun wird das eventuell auch wieder aufgehoben. Welche Inzidenzwerte gelten jetzt für welche Branche und bei welchen Zahlen muss ich mich einschränken? Das reinste Wirrwarr an Regeln, Zahlen und Vorgaben. Darf ich jetzt meine Verwandten besuchen und wie viele dürfen dabei sein? Gefühlt ändern sich die Richtwerte jede Woche. Und während ich diese Zeilen schreibe, frage ich mich, ob sich in dieser Minute wieder etwas geändert hat. Nageln Sie mich bitte nicht an die Wand, wenn heute wieder andere Regeln gelten.

