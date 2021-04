Daumendrücken für Wolfenbüttel

Die Spannung steigt: Wird Wolfenbüttel als Modellkommune ausgewählt? Das will das Land Niedersachsen am Samstag entscheiden. Die Voraussetzungen seien gut, finden Vertreter der Stadtverwaltung und verweisen auf das bestehende Hygienekonzept, auf die Tatsache, dass es zwei Testzentren auf dem Stadtmarkt und bei Jägermeister gebe und der Inzidenzwert von 200 weit entfernt sei. Auch in Apotheken können Bürger Tests machen lassen. Kontaktdaten könnten über eine App erfasst werden. Wenn das alles erfüllt ist, könnte Wolfenbüttel als Modellkommune an dem dreiwöchigen Testzeitraum teilnehmen. Die Idee dahinter: Mittels negativer Corona-Tests könnten Geschäfte, Theater und Kinos, Galerien und Museen, Fitnessstudios und die Außenbereiche von Restaurants im Idealfall zu „sicheren Zonen“ erklärt werden. Wolfenbütteler Einzelhändler hoffen, dass das gelingt. Ratsmitglieder von SPD, CDU, FDP und AfD unterstützen die Eigeninitiative der Stadt Wolfenbüttel. Allein Stefan Brix, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, äußert sich skeptisch. Seiner Ansicht nach sei bislang zu wenig geimpft worden und die Teststrategie hält er für zu mager. Da hat er schlichtweg Recht. Wäre nicht das Hickhack um den Impfstoff Astrazeneca entstanden, wären wenigstens schon ein paar Leute mehr geimpft worden. Aber klar, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wenn es tatsächlich medizinische Bedenken gegen den Impfstoff gibt, müssen diese erst ausgeräumt werden, bevor damit weitergeimpft wird. Dass die Teststrategie bislang zu mager ist, unterschreibe ich auch. Zwei Testzentren in Wolfenbüttel plus Testmöglichkeiten in Apotheken sind zwar gut, aber Testzentren im ländlichen Raum fehlen noch gänzlich und wären sicher auch erstrebenswert. Noch am Gründonnerstag lag Wolfenbüttel mit seiner Inzidenz bei 90,6 knapp unter 100. Ein Blick in die Region aber zeigt, dass auch hier die Zahlen rapide steigen. Bei einer Inzidenz ab 150 müssen die Kindertagesstätten wieder in den Notbetrieb gehen. Liegt die Inzidenz an drei Tagen hintereinander bei 150 oder darüber, wird der Landkreis Wolfenbüttel wahrscheinlich eine Ausgangssperre verhängen.

