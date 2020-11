Aus dem November und Dezember 1610

Eine der ersten beiden Zeitungen der Welt, der „Aviso“, wurde in Wolfenbüttel seit 1609 gedruckt. Die Nachrichten von Korrespondenten aus den politischen Zentren Europas, der Türkei und Persien, die in Wolfenbüttel Ende 1610 eingingen, berichten zum überwiegenden Teil von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Anwerbung und Abdankung von Söldnern und deren Bezahlung bzw. vom Ausbleiben des Soldes sowie vom Aufsuchen der Winterlager.

In den Nachrichten aus Prag und Wien spielt der Wolfenbütteler Fürst Heinrich Julius, der „Hertzog zu Braunschweig“, als Berater des Kaisers keine geringe Rolle. So wird am 13. November aus Prag berichtet, dass er mit zwei Begleitern mit der Post nach Passau aufgebrochen sei, wobei er durch die Stadt „wacker den Postillion hat auffblasen lassen“. Der Korrespondent allerdings zweifelt daran, dass die kaiserliche Gesandtschaft bei dem dortigen Söldnerheer, das schon eine Weile auf seine Entlohnung warte, erfolgreich verhandeln könne. Der Herzog und seine Begleiter, so der Berichterstatter, planten nämlich, die Bezahlung durch eine Bank abzuwickeln, aber „das werden ihnen die hohen Befehligshaber gar schlechtlich gefallen lassen“.

Aus Rom wird am 27. November berichtet, dass sich laut etlicher Briefe aus England in einem Londoner Kolleg zwei englische Priester geweigert hätten, den Eid auf den englischen König als das Haupt der englischen Kirche zu leisten. Vielmehr hätten sie den Papst als deren Oberhaupt anerkannt. Sie seien festgenommen und nach langen Folterungen aufgehängt worden.

Sieben Tage später wird aus Prag ein spektakulärer Gefängnisausbruch gemeldet. In der vergangenen Nacht sei ein Gesandter mit Namen Boccatius, der im weißen Turm des Schlosses sechs Jahre gefangen gehalten worden war, aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der listige Mann habe sich lange Zeit mit dem Durchfeilen des Eisengitters beschäftigt, es dann aufgebrochen und sich an einem Strick hinunter in den Graben gelassen und sei so davongekommen. Der Flüchtige habe aber im Gefängnis einen verschlossenen Brief an den Obersten Kanzler und ein „offenes Zettlein uffm Tische liegen lassen / darinnen er dem Stockmeister [Gefängnisaufseher] für die Herberg danckt“. Er bittet ferner darum, dass seine Flucht nicht sofort öffentlich gemacht und dass niemand wegen ihr verdächtigt werde. Er habe nämlich niemanden außer Gott zu Rate gezogen.

Am Schluss eines Berichtes aus Köln erbittet der Aviso etwas, dem auch wir uns 410 Jahre später anschließen können:

„Gott verleihe guten Frieden.“



Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.