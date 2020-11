561 Corona-Fälle kann man nicht leugnen

Oben baumeln die Sterne und unten leuchten irreführende Botschaften. Wer am Freitag in der Wolfenbütteler Fußgängerzone unterwegs war, konnte sich an Sternen, Glocken und Tannen aus Bast erfreuen, die Mitarbeiter der Stadt Wolfenbüttel zwischen die Lichterketten gehängt hatten. Erste Vorboten der Dekorationen, die ab dem 24. November die Gesichter der Wolfenbütteler zum Strahlen bringen sollen. Denn auch wenn der Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt werden musste, so soll es trotzdem weihnachtlich werden in der Lessingstadt.

Wer am Freitag durch die Innenstadt bummelte, traf aber auch auf Botschaften, die mit Nächstenliebe und Gemeinsinn nicht viel zu tun hatten. Kreidesprüche „schmückten“ unter anderem die Lange Herzogstraße. Viele Schilder, die auf die Maskenpflicht in bestimmten Teilen der Innenstadt hinweisen, wurden laut Landkreis überklebt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes stießen am Dienstagmorgen auf die Plakate. Auch wenn die Botschaften auf den Pflastersteinen für viel Kopfschütteln bei den Passanten sorgten, so gab es doch einige, die (zum Teil hinter vorgehaltener Hand) flüsterten: „Ob das mit Corona wirklich so schlimm ist, weiß man ja wirklich nicht.“ Oder: „Ich kenne keinen, der das hatte.“ Unglücklicherweise entwickelt sich die Lage momentan so, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass die Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler Menschen kennen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder es bereits waren. Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde, Klassenkameraden, Spielgefährten, Lehrer – sie alle kann es treffen. Auch ich habe eine Freundin, die mit dem Coronavirus infiziert war und Bekannte, die als Verdachtsfälle gelten. Einige Bürger werden bemerkt haben, dass die Corona-Warn-App nun häufiger einmal eine Gefährdung anzeigt. Denn auch im Landkreis steigen die Infektionszahlen weiter – und es besteht kein Anlass, an den vom Gesundheitsamt gemeldeten Zahlen zu zweifeln. Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 92,5. Der vom Land Niedersachsen für den Landkreis Wolfenbüttel ausgewiesene bereits bei über 100. Die unterschiedlichen Zahlen hängen mit zeitlichen Verzögerungen in den Meldeketten zusammen. Beide Werte aber zeigen: die Fallzahlen steigen weiter – an manchen Tagen beinahe sprunghaft. 561 Corona-Fälle wurden seit dem Ausbruch der Pandemie im Landkreis gezählt, mehr als Menschen in Hedeper leben (492, Stand 2019). 17 infizierte Menschen sind gestorben. Wenn man mit den Ärzten im Klinikum spricht,wird deutlich, dass es keinem Menschen auf dieser Welt, egal ob jung oder alt, gesund oder geschwächt, zu wünschen ist, mit einem schweren Verlauf zu kämpfen. „Es hat noch keine so fiese Infektionskrankheit gegeben“, bilanzierte ein erfahrener Notfallmediziner.