Ein Grund für Leibniz’ Berufung zum Leiter der Wolfenbütteler Bibliothek 1691 lag sicher auch im Wunsch der regierenden Fürsten, in Leibniz einen kompetenten Gesprächspartner für wissenschaftliche, kirchenpolitische und künstlerische Themen zu finden.

Ein viel gelesener Autor war in jener Zeit Herzog Anton Ulrich (1633-1714). Mit seiner „Römischen Octavia“ schuf er ein mehrbändiges, monumentales Romanwerk, dessen Titelfigur Kaiser Neros erste, später verbannte und ermordete Ehefrau Octavia ist.

Der Roman, an dem Anton Ulrich seit 1673 arbeitete, spielt in den Jahren 68 bis 71 n. Chr., also in der Endphase der Herrschaft Neros sowie im Vierkaiserjahr 69, der Herrschaft Galbas, Othos, Vitellius’ und Vespasians.

Im Roman überleben Octavia wie auch andere Angehörige des römischen Hochadels die Verfolgungen und Mordanschläge. Octavia versteckt sich unter dem Namen Neronia als Christin in den römischen Katakomben, von wo aus sie versucht, den rechtmäßigen Thronerben, den inzwischen christlichen Angehörigen des julisch-claudischen Geschlechts, wieder zur Herrschaft zu verhelfen.

Im Zentrum der Geschichte steht ihre Liebesbeziehung zu dem armenischen König Tyridates, dem jedoch ihre wahre Identität verborgen bleibt. Zahlreiche Verwicklungen, Nebenschauplätze und eingeschobene Geschichten verkomplizieren die Handlung, in deren Verlauf über 1800 Personen auftreten. Es entstand damit ein wahres „Textgebirge“, das nicht nur für heutige Leser eine Herausforderung darstellt.

Die historischen Fakten dieses „Gebirges“ beruhen im Wesentlichen auf den Recherchen von Anton Ulrichs Sekretär Christian Flemmer; die Handlung spielt gleichsam in der römischen „Oberwelt“. Die erfundene Handlung trägt sich hingegen gleichsam als eine Art Geheimgeschichte in der „Unterwelt“ der Katakomben zu, so dass eine Mixtur aus der bekannten Geschichtsüberlieferung und schriftstellerischer Fantasie entsteht.

Maßgeblicher Ratgeber Anton Ulrichs war in der Anfangsphase sein ehemaliger Lehrer, der 1681 verstorbene Dichter und Übersetzer Sigmund von Birken. Nach seinem Tod kam die Arbeit an der „Octavia“ für lange Zeit zum Stillstand.

Zweifellos dürfte die enge persönliche Beziehung des Herzogs zu Leibniz dem Unternehmen neue Impulse verliehen haben. Unverkennbar enthält der Roman nicht nur Anspielungen an die höfische Welt des Barock, die Anton Ulrich ständig neue Ideen für den Fortgang der Handlung lieferte, sondern es spiegeln sich hier auch Leibniz’ Philosophie sowie seine Geschichts- und Religionsauffassung wider. Auch die Tatsache, dass sogar die chinesische Philosophie und Konfuzius Erwähnung finden, dürfte kein Zufall sein. Fortsetzung folgt.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.