Nicht wieder 2015

Viele in der Öffentlichkeit beschwören angesichts der durch den Brand des Flüchtlingslagers Moria in den Blick gekommenen Situation und Zustände: 2015 darf sich nicht wiederholen. Nicht wieder die Haltung weit geöffneter Arme und Grenzen als humanitäre Geste und die damalige erhebliche Anzahl an Flüchtenden, die in unser Land kamen. Trotz Kindern, die auf blankem Asphalt übernachten müssen, trotz bleibender Gefahr, dass Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken, wird wenig unternommen, die Länder am Mittelmeer zu entlasten. Auf eine gesamteuropäische Lösung soll hingearbeitet werden, keine Alleingänge! Was solidarisch, gemeinschaftlich, vernetzt und nach sinnvollen Prinzipien und Werten der EU klingt, verschiebt das Handeln eher auf St. Nimmerlein. Denn in dieser Frage hat die EU noch keinen „Tag der Einheit“ begangen.

Zu Erntedank empfinde ich es als Skandal, dass eine der wohlhabendsten Zonen der Erde sich die Not vom Leibe hält, während oft massiv strukturschwache Nachbarländer von Krisengebieten unwahrscheinlich hohe Lasten stemmen und Millionen geflüchteter Menschen notdürftig aufnehmen. Wir schmücken die Kirchen mit der farbigen Vielfalt und Üppigkeit von Früchten und Gemüsen und danken für die Ernte. Was unsichtbar bleibt, sind Stacheldraht und Küstenwache, die den gedeckten Tisch vor bedrängten und hungernden Menschen abriegeln. Aber „wer Wind sät, wird Sturm ernten“, erinnert schon der Prophet Hosea an Zusammenhänge: Teile der globalisierten Welt werden systematisch von gemeinsamer Güterverteilung abgehängt, eine Wurzel der Krise in Krisengebieten. Und nahezu alle Kriege und Bürgerkriege der Jahrzehnte entfalten ihre Zerstörungskraft durch auch von Europa exportierte Groß- und Kleinwaffen – zweiter Krisenfaktor, vor dem Menschen fliehen. Aus politischem Kalkül werden Kriegsparteien beliefert oder gelangen Waffen über Dritte an die Fronten. Deutschland hält weiter den unrühmlichen vierten Platz der Exporteure. Wer heute Erntedank feiert, sieht die Früchte und den Prozess und Kontext ihres Wachsens. Arbeit steckt dahinter, es darf für Gelingen gedankt werden. Wer die Flüchtlingsnot und Ursachen bekämpfen will, muss ebenso sehen, wie hinter dem „An-Sturm“ wir selbst mit stecken. Ausbaden müssen unsere strategischen Interessen und Waffenexporterfolge die Menschen. Sie versuchen, der Gefahr zu entkommen. Wer versuchte nicht, seinen Kindern Brot statt Trümmersteine zu geben? Oft bedeutet „ausbaden“ buchstäblich Tod durch Ertrinken. Das soll abschrecken. Aber nicht darüber empören sich Leute, sondern über Frau Gott in der Heute-Show, die wegen dieses Zusammenhangs das Markenwort „christlich“ entzieht.