Dichterbesuch mit Hindernissen

Die Lokomotive des Zuges, der am Samstag, 20. August 1842, abends mit dem Ehepaar Uhland und seinen zahlreichen Verehrerinnen und Verehrern in Richtung Harz aus Wolfenbüttel abfuhr, war nach dem „Wilden Jäger“ Hackelberg benannt. Möglicherweise kannte Uhland die Hackelberg-Sage aus den „Deutschen Sagen“ der Brüder Grimm von 1816, die so beginnt: „Vorzeiten soll im Braunschweiger Land ein Jägermeister gewesen seyn, ‚Hackelberg‘ genannt…“

Da der Zug an dessen angeblichem Grab in Wülperode bei Vienenburg vorbeifuhr, interessierte sich Uhland für die niedersächsische Überlieferung. Hanns von Hackelberg soll 1521 in Wolfenbüttel geboren und 1581 in Wülperode gestorben sein. Über den „pseudohistorischen Braunschweiger Oberjägermeister“ und die weit verbreitete Sage vom „Wilden Jäger“ schreibt Dieter Lent in Horst-Rüdiger Jarcks „Braunschweigischem Biographischen Lexikon“ – nämlich dass sein frevelhafter Wunsch, im Himmelreich nach dem Tode ewig jagen zu können, in Erfüllung gegangen sei, indem er das teuflische „Wilde Jagdheer“ im Harz habe anführen müssen.

Rolf Denecke berichtet 1967 im Heimatbuch für den Landkreis Wolfenbüttel über eine reale Aufregung während dieser abendlichen Zugfahrt nach Bad Harzburg. Ein Feueralarm im ersten Waggon habe den Zug zum Halten gebracht und die Fahrgäste hätten ihn fluchtartig verlassen. Es hätte sich herausgestellt, dass sich das Stroh eines Korbes entzündet hatte, der den Champagner für die Festivität am nächsten Morgen schützte – vermutlich durch Funkenflug aus der Lokomotive. Die Gefahr konnte rasch beseitigt werden.

Einige jugendliche Verehrer entzündeten in der Morgendämmerung auf dem Burgberg ein Begrüßungsfeuerwerk für die Festgäste, deren Anzahl mit dem ersten Zug am Sonntagmorgen aus Braunschweig noch erheblich vermehrt wurde. Uhland gelangte auf einem Maultier mit seiner Begleitung, darunter zwei Braunschweiger Staatsminister, auf den geschmückten Platz mit seiner behelfsmäßigen Festtafel. Bis auf einige „Imbissbuden“ existierte noch keine Gastronomie auf dem Burgberg. Der Beginn der offiziellen Feier verzögerte sich jedoch, denn der Festredner fehlte. In ihrem Erinnerungsbuch schreibt Uhlands Witwe Emilie 1874: „Nach einigem verlegenen Warten kam derselbe, ein schon älterer, freundlicher Consistorialrath, und sprach ein lateinisches Begrüßungsgedicht. Es hatte mit ‚Verehrter Greis‘ beginnen sollen, als aber der originelle Mann gesehen hatte, daß [der 55-jährige] Uhland noch gar nicht wie ein Greis aussah, war er verschwunden, um die Eingangsstrophe abzuändern.“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.