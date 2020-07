Eau de Brumm

Ich bin diejenige, die abends am See malträtiert wird, während meine Begleitung ohne einen Stich nach Hause geht.

Ein lauer Sommerabend auf der Bank im Garten. Der Lavendel duftet, die Gedanken werden leicht. Ich genieße den Moment bis… ein fieses kleines Summen neben meinem Ohr die Stille zerreißt. Wild schlage ich um mich, schon geht das Kratzen los. Ich bin ein Mückenmagnet, wie ich neulich gelernt habe. Ich bin diejenige, die abends am See malträtiert wird, während meine Begleitung ohne einen Stich nach Hause geht. Aber ich bin nicht allein. 20 Prozent aller Menschen geht es so. Der Mythos mit dem süßen Blut ist aber wohl Quatsch. Die Mücken interessieren sich für den Geruch.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an maria.osburg@bzv.de