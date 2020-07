Weltbekannter Gottfried Wilhelm Leibniz – Teil 3

In den letzten beiden Avisen hatten wir auf die Bedeutung von Gottfried Wilhelm Leibniz für zahlreiche Wissenschaften und seinen hohen Bekanntheitsgrad in aller Welt hingewiesen. Bei der berechtigten Bewunderung und Verehrung, die Gotthold Ephraim Lessing in Wolfenbüttel genießt, dessen Portrait uns überlebensgroß an der Autobahn begegnet, sollte auch die Erinnerung an den weltberühmten Leibniz in stärkerem Maße als bisher gepflegt werden. An ihn erinnern in Wolfenbüttel ein Straßenname, das in den 1980er Jahren erbaute Leibnizhaus und die renommierte Leibniz-Realschule. Das aber wird der Bedeutung von Leibniz für die ehemalige Residenz wie für die Herzog-August-Bibliothek nicht gerecht. Darüber kann auch der vor kurzem im Franz-Steiner-Verlag erschienene 837 Seiten starke Band „Gottfried Wilhelm Leibniz. Rezeption, Forschung, Ausblick“ Auskunft geben. Wolfenbüttel spielt darin keine geringe Rolle.

Leibniz war bereits zu Lebzeiten ein international geachteter Wissenschaftler und Bibliothekar. Er könne, so schreibt 1691 ein Diplomat kurz nach Leibniz‘ Bestallung in Wolfenbüttel, als „Hauptbibliothekar des gesamten erlauchten Hauses Braunschweig bezeichnet werden, eine Ehre, die wohl verdient sei, da Leibniz selbst als eine veritable lebende Bibliothek bezeichnet werden könne“, berichtet in dem Band die römische Leibniz-Forscherin Margherita Palumbo. Die Wissenschaftlerin weiß von legendären Angeboten aus Paris, Rom und Wien an Leibniz, die dortigen Bibliotheken zu leiten, was als Zeichen einer öffentlichen, konfessionsübergreifenden Anerkennung seiner hohen Kompetenz zu werten sei.

Wir wissen, dass Leibniz sich in Wolfenbüttel sehr wohl gefühlt hat, nicht zuletzt durch die freundschaftlichen Beziehungen zu den regierenden Fürsten. In der Bibliothek hat er nachhaltige Spuren hinterlassen, so etwa einen Katalog, der, weil alternativlos, noch im 20. Jahrhundert genutzt wurde. Margaretha Palumbo vergleicht Leibniz’ Wirken für die beiden Welfen-Bibliotheken in Hannover und Wolfenbüttel: „Übrigens hatte Leibniz seine bibliothekarische Tätigkeit in Wolfenbüttel unter günstigeren Umständen und Bedingungen ausgeübt. Dort konnte er mit Mitarbeitern und – was viel entscheidender war — mit der Unterstützung des Hofes, besonders des gelehrten Herzogs Anton Ulrich, rechnen. Darüber hinaus standen ihm … beträchtliche finanzielle Mittel zu Verfügung und infolgedessen konnte er auf mehreren Auktionen zahlreiche und oft kostbare Bücher erwerben.“ Doch Leibniz hat auch mit eigener Korrespondenz bedeutende Spuren in Wolfenbüttel hinterlassen, denen man in der HAB und im Landesarchiv nachspüren kann.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.