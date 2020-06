Die Hündin liegt im „Platz“. Aufmerksam. Alle Sinne geschärft. Zwischen ihr und mir steht ein neues Hundespielzeug. Das Tier muss warten, der Mensch füllt Leckerli in Fächer, dann das Kommando, die Hündin darf entdecken und genießen. „Hol’s Dir“ – das Kommando bei uns. Hat sie auch. Am neuen Spielzeug schnell vorbei, zielgerichtet auf mich zu, das Paket Rest-Leckerli neben mir von der Bank geschnappt, in den Korb, fressen und genießen. Da muss man doch das Tier loben...

