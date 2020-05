Schleier vor den Augen

Brillenträger haben es nicht nur beim Schwimmen, Schwitzen und Sport schwer, sondern auch in Corona-Zeiten. Mund-Nasen-Schutze sind schlichtweg nicht für uns geschaffen worden – oder wir nicht für sie. Man kann sich aussuchen, ob man den Stoff unter das Gestell klemmt – und damit die Brille zum Wackelkandidaten wird -- oder eine weitere Einschränkung seines Blickfeldes hinnimmt, indem der Schutz ein Teil der Gläser überdeckt. Am allerschönsten aber ist es, wenn die Brille mit dem Mundschutz aufgrund der warmen Atemluft beschlägt. Wie sonst im Winter, wenn man aus der Kälte in die Kneipe stolpert. Herrlich.

