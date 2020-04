Auch nach vier Wochen im Homeoffice ist es immer noch merkwürdig, die Kollegen nur noch in Videokonferenzen zu sehen und zu sprechen. Einen Vorteil hat die Arbeit von Zuhause jedoch: Ich kann morgens eigentlich länger schlafen. Eigentlich. Denn: Pünktlich um 7.15 Uhr brummt nun morgens der Bohrer in der Wohnung unter meiner. So viel zum längeren Schönheitsschlaf ...

