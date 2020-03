Guten Morgen Es grünt so grün

Ich gebe zu, ich habe keinen besonders grünen Daumen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich häufig vergesse, meine Blumen und Pflanzen zu gießen. Deshalb hatte ich früher immer nur Kakteen in meiner Wohnung. Die haben es mir nie übel genommen, wenn ich sie mal zwei Wochen lang nicht gegossen habe. Ein Kaktus blüht sogar jedes Jahr mit kleinen rosafarbenen Blüten – ein herrlicher Anblick.

Inzwischen habe ich mich von Kakteen über sukkulente Pflanzen zu Orchideen vorgewagt. Diese Blumen sind in der Pflege auch herrlich unproblematisch. Einmal in der Woche für fünf Minuten ins Wasser gestellt – und fertig. Der beste Standort für die Tropenpflanzen ist übrigens die Fensterbank in meinem Badezimmer. Dort blüht meine große Orchidee schon seit einem halben Jahr.

