Azzurro und Helau!

Schon am Sonntagmorgen, auf meinem Weg zum Sonntagsdienst in der Redaktion, hat es geregnet. Aufgrund der Trockenheit können wir uns eigentlich über jeden Regentropfen im Moment freuen. Aber am Sonntag hätte ich den Jecken bei ihrem Schoduvel in Braunschweig schöneres Wetter gewünscht. Doch ich wette, sie haben sich die gute Laune nicht verdrießen lassen. Ich übrigens auch nicht. Ich hörte Autoradio. Und da trällerte Adriano Celentano sein sonniges „Azzurro“. Da bleibt einem doch gar nichts anderes übrig, als den Ton aufzudrehen und lautstark fröhlich mitzusingen. Hört ja keiner! Helau!

