Sportler, Blende, Museum: Wolfenbüttel ist spitze

Während das politische Beben in Thüringen in dieser Woche ganz Deutschland erschütterte, gab es in Wolfenbüttel für uns einiges Positives zu berichten. Da uns Medien (teilweise zu Recht) vorgeworfen wird, zu problem- statt lösungsorientiert zu berichten, möchte ich mit dieser Kolumne für eine ausgeglichene Wochenbilanz zu sorgen. Denn diese Welt ist nicht nur schlecht, sie hat auch wunderbare Seiten. Und die bringen überwiegend Menschen zum Klingen, die sich einsetzen, engagieren und aktiv ihr Lebens- und Arbeitsumfeld gestalten. Statt sich hinter Vorurteilen oder dem Smartphone zu verkriechen und Hass und Hetze in die digitale Welt tragen. Weil es einfacher ist, seinen Nachbarn mit einem Post zu schmähen, statt an seiner Tür zu klingeln und sich mit ihm auseinander zu setzen.

Menschen, die rausgehen und etwas für sich und andere tun, sind beispielsweise unsere jungen Sporttalente. Derzeit suchen wir wieder unsere Sportler der Herzen. Außergewöhnliche Nachwuchssportler, die nicht nur durch hervorragende Leistungen in ihrer Sportart hervorstechen, sondern auch Werte wie Hilfsbereitschaft leben. In den kommenden Wochen werden sie noch viele junge Sportskanonen kennenlernen, die durch Engagement und ehrenamtliche Jugendarbeit punkten. Am Ende aber entscheiden Sie mit Ihrer Stimme. Am 22. und 23. Februar können Sie auf unserem Nachrichtenportal abstimmen unter: www.wolfenbuettler-zeitung.de.

Doch nicht nur engagierte Sportskanonen haben wir im Kreis Wolfenbüttel zu bieten, sondern auch mehrere Bundessieger beim Fotowettbewerb Blende! Unter den 120 Bundessiegern stammen 4 aus Wolfenbüttel. Ihre Bilder stachen aus mehr als 55.000 (!) eingesendeten Fotos hervor. Erfolg made in Wolfenbüttel. Sie dürfen sich nun über Ruhm und Ehre und verschiedenen Sachpreise freuen – und wir uns erneut darüber, dass unsere Wolfenbütteler Hobbyfotografen sich hinter der bundesweiten Konkurrenz nicht verstecken müssen.

Genauso wenig wie unser Museum Wolfenbüttel. Die Art und Weise wie mit dem Schloss- und dem Bürgermuseum die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner erzählt wird, ist einzigartig – und laut Experten Vorbild für andere stadtgeschichtliche Museen. Die Einrichtung ist unter anderem deswegen am Mittwoch mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichnet worden. Das Siegel steht für Qualität, Innovation und Kundenorientierung und wird jährlich Museenverliehen, die die Standards des Deutschen Museumsbundes in vorbildlicher Weise umsetzen. Sieben Jahre lang dürfen sich die beiden Häuser nun mit dem Siegel schmücken. Aber kein Grund sich auszuruhen, machte Bürgermeister Thomas Pink beim Pressetermin klar. Wolfenbüttel soll schließlich spitze bleiben.